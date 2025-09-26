Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris

A esteticista Helida Alencar, mãe do influenciador digital Luan Alencar, relatou nesta sexta-feira (26) que o filho foi agredido pelo então namorado, Caio Cerqueira, durante uma viagem a Paris, na França.

Em desabafo publicado nas redes sociais, Helida contou que a briga começou após um desentendimento entre os dois. Segundo ela, Luan teria presenciado Caio aos beijos com outro homem durante uma festa.

“Luan viu aquilo e foi questionar. Ficou mal, muito abalado, e quis entender o porquê. Foi então que começaram as agressões: deram muitos socos, um chute, empurraram ele, bateram bastante na cabeça. Ele chegou a desmaiar. Se tivesse batido em algum lugar mais sério… eu sei que foi Deus que livrou meu filho”, declarou a mãe.

Visivelmente emocionada, Helida lamentou a distância ao relatar o caso. “Vocês têm noção do que é uma mãe ver isso, eu aqui no Brasil e ele lá, sem poder fazer nada, apenas acompanhar tudo acontecendo?”, desabafou.

A esteticista também compartilhou nas redes sociais uma foto mostrando os supostos ferimentos do filho.

Luan Alencar e Caio Cerqueira ficaram conhecidos em 2023, quando participaram do reality Rancho do Maia. Ambos seguem como influenciadores digitais e acumulam grande número de seguidores nas redes sociais.

Com informações da Marie Claire