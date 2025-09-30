Mãe de Virginia reage à viagem de Zé Felipe e Ana Castela ao Pantanal

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, teve uma interação curiosa que chamou atenção dos internautas nessa terça-feira (30/9).

A coapresentadora do Sabadou, no SBT, deixou um “like” em um vídeo que resgatava uma entrevista de Zé Felipe, na qual ele explicava o motivo de ter perdido o interesse pela pesca após se casar com Virginia Fonseca.

Atualmente, Zé Felipe está aproveitando dias de lazer em uma viagem de pescaria pelo Pantanal, acompanhado de amigos, familiares e, inclusive, de Ana Castela, que tem sido apontada como seu possível affair.

O vídeo resgatado, repercutido por um perfil no Instagram, relembra uma participação de Zé Felipe no programa da então esposa, onde ele detalhou seu desinteresse pela pesca naquela época.

Prioridades

“Fiquei sabendo, Zé, que você amava pescar, só que aí do nada você parou de gostar quando você casou”, comentou Virginia Fonseca durante o Sabadou.

Na ocasião, o cantor justificou: “Minha prioridade hoje no meu tempo livre é estar com você e com minhas filhas. Para que que eu vou querer com peixe?”

O post voltou a circular recentemente após a viagem de Zé Felipe ao Pantanal na companhia de Ana Castela, e a interação de Margareth Serrão com o conteúdo, ao deixar um “like”, chamou a atenção dos internautas, indicando que a mãe de Virginia está atenta às notícias relacionadas ao seu ex-genro.