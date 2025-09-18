Mãe de Wesley diz que condenação de policial é resposta de Deus após dois anos de espera

A mãe de Wesley Santos da Silva, Iza Souza, afirmou que a condenação do policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, sentenciado a 19 anos e 10 meses de prisão, representa uma resposta divina. A fala ocorreu após o anúncio do veredito do júri popular nesta quinta-feira (18), na Cidade da Justiça, em Rio Branco.

“Com certeza, a gente não aceitava menos que isso, porque ele tinha o melhor advogado, Raimundo Nonato Veloso tinha o melhor advogado, mas o nosso melhor advogado era aquele lá de cima. Desde a minha primeira entrevista eu falei que aqui se faz, aqui se paga”, declarou Iza.

A mãe destacou a integridade do filho e disse que ele apenas buscava lazer no dia em que foi morto. “O meu filho, sim, tinha uma integridade limpa, o meu filho, sim, era um trabalhador, o meu filho foi para se divertir, não foi para matar ninguém e nem faltar com respeito com mulheres”, afirmou.

Iza Souza também agradeceu o trabalho do Ministério Público, da defesa da família e do júri. “Eu agradeço o promotor, agradeço o júri que nos ajudou, a nossa advogada, o Rodrigues, o MP também, todo mundo que estava empenhado, aqui a família, os nossos amigos, o jornalista também que esteve com nós, a todas as TVs. E eu agradeço assim, de coração. Deus viu o nosso choro, foram dois anos de muito sofrimento, muito clamor a Deus.”

A mãe comparou sua dor com a possibilidade de visita da família do condenado. “Não seria justo. O acusado falou: ‘me deu a oportunidade pra eu recomeçar a minha vida outra vez com a minha família’. E eu vou ter essa oportunidade de recomeçar a minha vida com o meu filho? Eu não vou. Do mesmo jeito que eu não vou levar meu filho pra casa, a mãe do Raimundo também não vai levar ele. Ela ainda vai poder visitar e abraçar o filho dela. Eu não vou poder ter esse direito de ver meu filho, de abraçar, nem que seja numa cela. Então Deus só se cumpriu a justiça. Não é dos homens, é de Deus”, concluiu.

Veja o vídeo: