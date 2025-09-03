Mãe de Zé Felipe reage ao flagra de Virginia e Vini Jr.

Poliana Rocha reagiu nas redes sociais nesta quarta-feira (3/9) em relação ao recente flagra de sua ex-nora, Virginia Fonseca, ao lado do jogador Vinicius Jr. durante um passeio de iate na Espanha.

Internautas mais atentos perceberam que a mãe de Zé Felipe deixou uma curtida em um post de uma página de celebridades no Instagram que repercutia o encontro entre a influenciadora e o jogador de futebol.

A atitude não passou despercebida e gerou comentários entre os seguidores, principalmente por Poliana já ter se envolvido em situações semelhantes anteriormente.

“Assim como ela curtiu quando saiu do Zé com a Ana Castela, e tá tudo certo! Estão separados, deixa o povo viver”, comentou um internauta.

Relembre o flagra

Virginia Fonseca e Vinicius Jr. passaram o dia juntos em um iate luxuoso em Marbella, cidade litorânea na Espanha.

Eles foram flagrados por fãs deixando a embarcação, onde estavam acompanhados de amigos. Imagens divulgadas pelo portal Leo Dias mostraram que os dois estavam juntos, confirmando as especulações que circulavam entre os fãs.

Mais cedo, Virginia compartilhou uma série de stories no Instagram mostrando os momentos ao lado dos amigos no iate.

Já Vini Jr., mais reservado, publicou apenas uma foto nos Melhores Amigos do Instagram, registrando que também estava em alto mar. A imagem acabou vazando e sendo divulgada pelo mesmo portal.

Apesar de não aparecerem juntos nas publicações, detalhes das postagens, como os elementos do iate, deixaram claro que a influenciadora e o jogador estavam no mesmo local.