Mãe e coordenadora quase saem no tapa em creche de Rio Branco: ‘Sua filha não é melhor do que os outros’

Um vídeo compartilhado com a redação do ContilNet registrou um desentendimento entre uma mãe de aluna e uma gestora de uma escola localizada na Cidade Nova, em Rio Branco. Nas imagens, a discussão começa de forma verbal e rapidamente se intensifica, com aumento do tom de voz e troca de acusações.

Durante a confusão, a gestora afirmou que a mãe da aluna não respeitava os profissionais da instituição, chamando-a de “grossa e estúpida”, e destacou que “a sua filha não é melhor que os outros”. A mãe rebateu, afirmando que “iria denunciar à SEME”, que o prefeito ficaria sabendo do ocorrido, acusou a gestora de ser “mal educada para uma gestora” e ainda disse que “ninguém aqui gosta de você”.

Até o momento, a direção da escola não divulgou uma nota oficial sobre o incidente, nem há informações sobre possíveis medidas administrativas.