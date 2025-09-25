25/09/2025
Mãe e filha na avenida: Tati Barbieri e Sthe brilham lado a lado como musas do Salgueiro

Tati Barbieri segue para o terceiro ano como musa e madrinha da Comissão de Frente da Acadêmicos do Salgueiro, mas no Carnaval de 2026 irá desfilar pela primeira vez ao lado da filha, Sthe Dzevielevski. A jovem, de 20 anos, irá estrear no posto da escola de samba vermelho e branco.

“Com o coração batendo no ritmo da Furiosa, sigo para meu terceiro ano como primeira musa e madrinha da Comissão de Frente do meu amor maior: o Acadêmicos do Salgueiro”, anunciou Tati.

“É uma honra representar essa potência feminina na avenida, e ainda mais especial por dividir esse momento com a minha filha Sthe, que estreia como musa da escola!”, completou orgulhosa.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que Sthefanye Dzevielevski desfila na Sapucaí. No ano passado, ela brilhou como semi-destaque em carro alegórico e agora, inspirada pela tradição e pelo amor ao samba, irá desfilar ao lado da mãe.

Para o Carnaval de 2026, a escola irá homenagear Rosa Magalhães, uma das maiores referências do Carnaval brasileiro, com o enredo “A delirante jornada carnavalesca da rainha do samba”, celebrando o legado e o universo criativo da carnavalesca.

