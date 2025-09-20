Mãe é presa após deixar filhos de 8 e 9 anos sozinhos e passar mais de 10 dias em outra cidade

A Polícia Civil do Ceará cumpriu neste sábado (20) um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 32 anos que mudou de cidade e deixou os filhos – uma menina de 8 anos e um menino de 9 anos com autismo – sozinhos em uma residência no município de Camocim, no litoral norte do Ceará.

Conforme apuração do g1, o abandono dos irmãos ocorreu em abril e prisão ocorreu agora após a Justiça acatar o pedido da polícia. A investigação policial iniciou depois do Conselho Tutelar de Camocim receber a denúncia de que as crianças estavam sozinhas em uma casa há mais de 10 dias.

Ao chegar na residência, a equipe encontrou as crianças sozinhas, em meio a restos de alimentos, sujeira e lixo. Um animal de estimação dos irmãos havia morrido de fome e estava em decomposição no chão da casa.