Mãe é presa após deixar filhos de 8 e 9 anos sozinhos e passar mais de 10 dias em outra cidade

A Polícia Civil do Ceará cumpriu neste sábado (20) um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 32 anos que mudou de cidade e deixou os filhos – uma menina de 8 anos e um menino de 9 anos com autismo – sozinhos em uma residência no município de Camocim, no litoral norte do Ceará.
Conforme apuração do g1, o abandono dos irmãos ocorreu em abril e prisão ocorreu agora após a Justiça acatar o pedido da polícia. A investigação policial iniciou depois do Conselho Tutelar de Camocim receber a denúncia de que as crianças estavam sozinhas em uma casa há mais de 10 dias.
Ao chegar na residência, a equipe encontrou as crianças sozinhas, em meio a restos de alimentos, sujeira e lixo. Um animal de estimação dos irmãos havia morrido de fome e estava em decomposição no chão da casa.
As crianças criaram um “diário” para marcar há quantos dias a mãe tinha saído, e com base nisso investigação policial apontou que a mulher estava fora da casa há pelo menos 12 dias. Neste período, os irmãos teriam se alimentado apenas de biscoitos.
Conforme apuração da TV Verdes Mares, a investigação policial aponta que a mulher estava vivendo no município de Jijoca de Jericoacoara, a cerca de 80 quilômetros de Camocim. Ela era considerada foragida desde abril e foi presa neste sábado (20).
Após ser detida, ela foi levada para a Delegacia Regional de Granja, mas ficou em silêncio durante o depoimento. A mulher de 32 anos foi atuada pelo crime de abandono de incapaz qualificado. Desde o resgate em abril, as crianças foram entregues a familiares paternos.