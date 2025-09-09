Mãe faz apelo após ex-marido fugir e sumir com filhos: ‘Quero minhas crianças de volta’

Uma mãe, moradora de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, denuncia que o ex-marido fugiu e sumiu com seus dois filhos, de 7 e 5 anos. As crianças estão desaparecidas desde 22 de julho deste ano.

Em entrevista à Itatiaia, a frentista Klissia Santos, de 29 anos, contou detalhes da procura pelas crianças, que já dura quase 50 dias.

No dia 9 de julho, o pai buscou Fábio de Paula Gomes Filo e Ana Julia de Paula Gomes, que estavam de férias escolares, e os levou para a cidade de Tupaciguara, onde residia.

O combinado era que as crianças fossem devolvidas no dia 21 do mesmo mês. Segundo a mãe, Ana Julia tem crises de epilepsia, toma remédio controlado e tinha consulta médica agendada.

Durante o período, o pai não respondeu às tentativas de contato. Klissia procurou parentes do ex-marido, que informaram que a última informação que tinham era que ele havia viajado, no dia 11, com um amigo para Caldas Novas, em Goiás.

Pai não entregou os filhos à mãe

No dia 21 de julho, os filhos não foram entregues à mãe. Ela, então, registrou o desaparecimento deles em uma delegacia em Uberlândia e acionou as suas advogadas.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do pai em Tupaciguara, as autoridades descobriram que ele vendeu seus dois imóveis e seu negócio na cidade e fugiu com os pequenos.

“Hoje o que eu mais desejo é as minhas crianças de volta. Estou vivendo uma montanha-russa de turbilhões na minha cabeça. Estou gestante de sete meses. Minha cabeça está bastante perturbada. O meu único apelo é que quero minhas crianças de volta. É só o que eu preciso”. Klissia Santos, mãe das crianças desaparecidas

Desde abril deste ano, Klissia possuí a guarda unilateral dos filhos, e o pai tem direito de convívio. O ex-casal se relacionou por oito anos, mas se separou em 2022. A mulher descreveu o relacionamento como “abusivo”.

Caso investigado pela Polícia Civil

O desaparecimento de Fábio e Ana Julia foi registrado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que instaurou inquérito para investigar o caso.