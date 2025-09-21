Mãe inova ao criar máquina de pelúcia para o Dia da Mochila Maluca

Jennifer Machado, de 24 anos, decidiu inovar para o Dia da Mochila Maluca na escola do filho Murilo, de 5 anos. Junto com o marido, a paulista criou uma máquina de pegar bichinhos como mochila. A invenção foi compartilhada nas redes sociais.

No vídeo publicado pela mãe, Murilo aparece usando uma mochila “diferentona” nas costas. Além de vários ursinhos de pelúcia presos, a máquina tinha comandos, luzes e até uma maquininha de cartão. O Dia da Mochila Maluca na escola do pequeno aconteceu mês passado.

Murilo com sua mochila maluca

“Ainda não superei… da série mães que não sabem brincar”, escreveu Jennifer na legenda da publicação. Com a repercussão do vídeo, ela decidiu fazer um passo a passo explicando como montou a mochila maluca (veja aqui).

Os internautas adoram a mochila de Miguel e elogiaram a criatividade de Jennifer. “Já ‘tô’ pegando ideias porque eu sou igual a Rochelle no episódio do chapéu”, disse uma pessoa, em referência ao seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Outra comentou: “Tem mãe que é uma artista”.