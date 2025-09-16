Mãe pede ajuda do MP e da Fundhacre para assinatura de cirurgia da filha em Rio Branco

A acreana Ingrid Lorrana usou as redes sociais nesta terça-feira (16) para pedir apoio do Ministério Público do Acre (MPAC) e da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) em relação ao tratamento da filha, Ágata, diagnosticada com osteocondromatose múltipla.

Segundo Ingrid, o procedimento cirúrgico pode ser realizado por um médico do Pronto-Socorro de Rio Branco, mas depende da assinatura do especialista Marco Antônio Menezes Pimenta. A mãe afirma, no entanto, que não tem conseguido informações sobre o paradeiro do profissional. O apelo tem como objetivo mobilizar as instituições de saúde e o MP para intervir e garantir o atendimento adequado à criança.

Veja o vídeo: