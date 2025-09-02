Mãe que acobertou estupro da filha pelo tio do marido é presa

Uma mulher que estava foragida desde 2011 foi presa durante o cumprimento de um mandado de prisão condenatória por estupro de vulnerável. Ela teria acobertado o abuso sexual da própria filha, praticado pelo tio do companheiro. O crime ocorreu em agosto daquele ano, no Novo Gama (GO), no Entorno do Distrito Federal.
Condenada em 2024, a mulher foi presa na segunda-feira (1º/9), em São Sebastião, por policiais civis da Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).
Vídeo o momento da prisão:
O crime
A investigação da Polícia Civil revelou que a violência sexual foi cometida pelo tio do padrasto da vítima, que residia no mesmo condomínio onde moravam.
O acusado aproveitava o período da tarde, quando cuidava da menina, para cometer os estupros.
De acordo com informações da polícia, a mãe da vítima sabia que a filha estava sendo abusada sexualmente, mas não tomou providências para protegê-la.
Diante dos indícios, ela foi indiciada e, posteriormente, condenada por omissão em relação ao ato criminoso.