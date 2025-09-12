“Mãe, tenho vergonha”: filha de Ingrid Guimarães reage a tema de vibradores e atriz explica

Ingrid Guimarães revelou que a filha, Clara, admitiu sentir vergonha quando a mãe fala publicamente sobre vibradores — tema que a atriz abraçou desde o sucesso da franquia De Pernas pro Ar, associada à discussão sobre prazer feminino na maturidade.

Durante participação no podcast MaterniDelas, divulgada na quarta-feira (10/9), Ingrid disse que precisou sentar com a adolescente para alinhar expectativas. “Tive que explicar para ela que a mamãe vende um vibrador. Ela falou: ‘Mãe, eu fico com muita vergonha quando você fala disso. Minhas amigas todas te seguem’”, contou.

A humorista respondeu com franqueza e recorte geracional: “Eu sei, mas olha só: quando você for mais velha, vai entender a importância do vibrador e agradecer à mamãe por falar sobre isso”. Segundo Ingrid, Clara nunca assistiu a De Pernas pro Ar e evita conversas sobre orgasmo. “Entendo que ela não queira ver. Eu nunca a obriguei, embora todas as amigas dela já tenham visto. Mas digo que, quando ela for mulher, vai compreender a importância do filme para a liberdade feminina.”

A atriz também comentou que a filha faz terapia desde os 4 anos e que, apesar do desconforto com o tema, reconhece o trabalho da mãe. “Ela fala: ‘Mãe, minha professora é sua fã!’ ou ‘Fulana é louca por você…’. Ela entende que sou validada pelo meu trabalho, mas sempre tomo cuidado para não expô-la.”

No bate-papo, Ingrid reforçou que o diálogo e o respeito ao tempo da adolescente são fundamentais, principalmente quando a pauta envolve sexualidade e exposição nas redes.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.