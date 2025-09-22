Mães de Virginia e Vini Jr. aparecem juntas e alimentam rumores de romance

Os boatos de um possível affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr. ganharam novo capítulo: as mães dos dois posaram juntas nas redes sociais , celebrando uma “nova amizade”. O encontro rendeu comentários dos fãs e reforçou a curiosidade sobre a relação entre a influenciadora e o craque do Real Madrid.

Segundo Virginia, em fala ao colunista Lucas Pasin (Metrópoles), o jogador é “maravilhoso” e “exemplar”, sem confirmar nem negar o envolvimento. A influenciadora esteve duas vezes em Madri recentemente: em uma ocasião foi flagrada deixando uma lancha pouco depois de Vini; na outra, publicou vídeos com detalhes do interior da casa do atleta, o que levou seguidores a cravarem a visita.

Enquanto os dois mantêm discrição, a foto das mães lado a lado — e o clima amistoso — é o indício mais recente que mantém o assunto no topo das redes.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.