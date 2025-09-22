Mães de Virginia e Vini Jr. posam juntas em meio a rumores de affair

Em meio aos rumores de affair entre Virginia Fonseca e Vinicius Jr., a mãe da influenciadora compartilhou uma foto ao lado da mãe do jogador do Real Madrid. Os dois vem sendo alvo de especulações de um affair após idas de Virginia à Madri, onde o craque reside.

Na postagem compartilhada nos stories do Instagram, Margareth Serrão aparece ao lado de Fernanda Cristina. A imagem foi publicada neste domingo (21/9) com a legenda “Uma nova amizade. Bora beber uma amiga”. Veja a imagem:

Mães de Virginia e Vini Jr. posam juntas em meio rumores de affair

Virginia Fonseca deixa escapar detalhe da casa de Vini Jr. em post

Vini Jr. e Virginia Fonseca.

Virginia e Vini Jr

Virginia deixa curtida misteriosa em publicação e reforça rumores de romance com Vini Jr.

Vini Jr. e Virginia

Ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Virginia comentou sobre o craque, apesar de não ter confirmado nem negado o envolvimento. ““O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear”, disse a influenciadora sobre as viagens recentes à Madrid.

Em uma delas, Virginia foi flagrada deixando uma lançha pouco depois de Vini deixar o local. Na segunda visita à capital espanhola, a influenciadora não apareceu ao lado do craque mas esteve na casa dele. A confirmação veio após vídeos postados por ela mostrando detalhes da casa do jogador da seleção brasileira.