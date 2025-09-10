Mailton chega ao São Paulo e briga com Cédric por vaga no time

O lateral Mailton, de 27 anos, foi apresentado nesta quarta-feira (10/9) no São Paulo. O jogador, que veio da Chapecoense, falou com a imprensa sobre a chegada ao Tricolor Paulista e a expectativa de disputar a Copa Libertadores.

“Se não tiver gratidão pelo momento que vem passando, a pessoa é um pouco ingrata com a vida. Eu sou muito grato por estar aqui, pois é a realização de um sonho. Essa alegria vai ser do início ao fim. Estou muito feliz. Uma grande oportunidade de jogar a Libertadores, um campeonato de ponta, é a alegria que me motiva aqui no dia a dia”, disse Mailton.

𝐀𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨! Mailton concedeu entrevista coletiva no SuperCT e recebeu a camisa 2⃣2⃣ do Tricolor!#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/xUMTslGNfF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 10, 2025

O jogador afirmou estar pronto e à disposição do técnico Hernan Crespo para atuar com a camisa do tricolor paulista: “Vou trabalhar forte para quando ele me escalar estar pronto”, garantiu.

Questionado sobre o motivo de ter escolhido o São Paulo, Mailton diz que sempre foi vontade dele vestir a 22 do time paulista.

“Quando se trata de São Paulo, a gente não pode nem pensar. A partir do primeiro momento, deixei clara minha vontade de vir pra cá. Sempre deixei bem claro que minha vontade era vir para cá”, contou o lateral.

O contrato com Mailton vai até o final de 2027. A briga agora será para disputar a vaga na equipe com Cédric Soares, que o lateral aponta ser um aprendizado diário.

“É aproveitar cada momento, cada oportunidade e buscar escrever a minha história aqui no São Paulo”, comentou Mailton.

O São Paulo volta a campo neste domingo (14/9), às 17h30, para enfrentar o Botafogo no MorumBIS.