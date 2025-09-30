Mailza Assis lança campanha “Faça uma Criança Sorrir” para arrecadação de brinquedos

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), lançou nesta terça-feira (30) a campanha de arrecadação de brinquedos “Faça uma Criança Sorrir”, que integra a programação do Mês das Crianças.

O objetivo é mobilizar servidores públicos, empresas, organizações não governamentais e a sociedade civil para garantir presentes a crianças em situação de vulnerabilidade social.

O evento de lançamento aconteceu na sede da Sejusp, em Rio Branco, e contou com a presença da governadora em exercício e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, e do secretário de Segurança, José Américo Gaia.

“Toda criança espera, toda criança, uma das suas maiores alegrias é ganhar um presente. Então a gente precisa garantir isso, precisamos nos responsabilizar por isso e fazer essa ação da forma mais digna possível e atender o maior número de crianças que pudermos. Por isso contamos com a parceria de todo o setor público, de todos os nossos servidores, mas também de você, da sociedade, da população em geral, que queira fazer essa doação. É muito bem-vindo, agradecemos de coração”, destacou Mailza Assis.

O secretário José Américo Gaia celebrou a união entre os programas do governo: “O Juntos pelo Acre é um programa que veio reunir, como a governadora disse, todas as demais secretarias. Na Secretaria de Segurança Pública nós temos um programa, o Acre Pela Vida, que desenvolve trabalhos assistenciais nas comunidades. Essa parceria, sob a coordenação da governadora, permitirá maior alcance e envolvimento de instituições públicas, privadas e da imprensa. Assim, teremos mais presentes e atingiremos um maior número de crianças. A ação está destinada à Cidade do Povo, mas também será replicada em outras regionais do estado.”

A expectativa é atender pelo menos 4 mil crianças em situação de vulnerabilidade, no grande evento marcado para o dia 11 de outubro, no conjunto habitacional Cidade do Povo. Além disso, a iniciativa também será realizada em ações regionais em diferentes municípios do Acre, ampliando o alcance da campanha e garantindo que mais famílias sejam beneficiadas.

As doações podem ser feitas até o dia 9 de outubro. Para facilitar o acesso da população, caixas de coleta estarão instaladas em todos os órgãos do Governo do Estado a partir do dia 1º, enquanto o sistema de drive-thru solidário funcionará nas guaritas da SEASDH e da SEJUSP, em Rio Branco.

Depois de arrecadados, todos os brinquedos passarão por um processo de embalagem com papel de presente e receberão etiquetas indicando gênero e faixa etária. Dessa forma, a entrega será organizada e cuidadosa, proporcionando às crianças não apenas um presente, mas uma experiência especial neste mês dedicado a elas.

Veja o vídeo: