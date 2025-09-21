Vice-governadora Mailza lidera delegação do Acre na 17ª Semana do Clima em Nova York

O Acre volta a ocupar espaço de destaque na agenda internacional sobre mudanças climáticas. A vice-governadora Mailza Assis lidera a delegação acreana que participa, entre os dias 21 e 27 de setembro, da 17ª edição da Semana do Clima, em Nova York. O evento é considerado o maior encontro anual sobre mudanças climáticas, reunindo líderes políticos, representantes de povos originários, organizações internacionais, setor privado e sociedade civil de todo o mundo. O estado apresentará avanços concretos na preservação da Amazônia, redução de queimadas e inovação tecnológica.

Além da vice-governadora, integram a delegação o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, a secretária-adjunta do Meio Ambiente, Renata Silva, a secretária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, e a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas, Jaksilande de Araújo Lima.

Na segunda-feira, 22, o Acre fará o lançamento da plataforma Acre Climate, ferramenta inédita que permitirá análises espaciais sobre os impactos de inundações e secas em populações vulneráveis, ajudando gestores e comunidades a se prepararem para os eventos extremos.

A vice-governadora falou da importância da participação do Acre no evento. “Estar na Semana do Clima em Nova York é a oportunidade de mostrar ao mundo que o Acre tem trabalhado com seriedade para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Temos resultados concretos na redução do desmatamento, investimos em inovação, como o projeto Acre Climate, e fortalecemos a bioeconomia e as comunidades que mantêm a floresta em pé”, destacou Mailza.

O secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, ressaltou que o estado chega à Semana do Clima com resultados expressivos. “Nesse ano, especificamente, nós vamos fazer o lançamento de uma plataforma que a gente chama de Plataforma do Clima no Estado do Acre, que traz uma série de informações relevantes para o planejamento das instituições com relação às cheias e às secas e também para a população saber, através de simulações dentro da plataforma, a cada aumento de cota, quantas pessoas são atingidas. O estado do Acre está trabalhando intensamente para poder se antecipar a esses eventos e enfrentar de uma forma muito consistente que consiga levar uma solução e diminua os impactos para a população. Então, lá nós também vamos ter a oportunidade de projetar alguns compromissos e alguns objetivos que nós vamos ter na COP30”, destacou o secretário.

O secretário reforçou ainda que a participação internacional é essencial para consolidar os avanços do Acre. “Durante todo ano, o estado Acre já tem participado de eventos relevantes. Tivemos um encontro muito importante no próprio Acre, o GCF Task Force, que nos colocou mais uma vez no centro da agenda climática global. Agora, no caminho da COP30 em Belém, a Semana do Clima é mais uma oportunidade de consolidar as ações ambientais do estado, que têm mostrado resultados expressivos. Este ano, alcançamos uma redução significativa nos focos de queimada, mais de 73% em comparação com o ano passado. Essa vitória precisa ser registrada, porque é fruto de um esforço conjunto, integrado, de todas as secretarias do estado, junto aos órgãos federais de fiscalização e proteção ambiental”, acrescentou.

A secretária extraordinária de Povos Indígenas, Francisca Arara, lembrou que o Acre foi pioneiro ao criar, em 2010, o Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA), que embasa o programa jurisdicional de REDD+. O modelo garante transparência, governança sólida e repartição justa de benefícios para povos originários, comunidades extrativistas e agricultores familiares. “Graças ao Sisa, conseguimos apoiar a gestão territorial e ambiental das 36 terras indígenas, com projetos de segurança alimentar, produção sustentável e formação de agentes ambientais. O programa REDD+ jurisdicional do Acre tem beneficiado mais de 11 mil indígenas”, destacou.

Histórico de liderança

O Acre foi o primeiro estado do planeta a adotar um programa jurisdicional de REDD+ e créditos de carbono, modelo hoje reconhecido internacionalmente. O Acre também foi o primeiro estado brasileiro a aderir à coalizão LEAF, fortalecendo sua credibilidade no mercado global. Recentemente, o governo oficializou por decreto que 72% dos recursos climáticos serão destinados diretamente para quem protege a floresta.

Ao participar da Semana do Clima, o Acre reforça sua imagem de estado amazônico inovador, que alia conservação, justiça climática e desenvolvimento sustentável. O evento acontece em paralelo à Assembleia Geral da ONU e terá mais de 900 atividades, sob o lema “Power On”, que simboliza o chamado global para acelerar a ação climática.