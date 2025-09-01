maioria-das-emendas-pagas-por-lula-em-2025-foi-de-anos-anteriores

A maioria das emendas pagas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2025 corresponde a transferências relacionadas com anos anteriores. O dado, obtido através de levantamento do Metrópoles com dados do Siga Brasil, ilustra a pressão que o Executivo tem sofrido para dar vazão à verba de deputados e senadores que ficou esquecida nos cofres da máquina pública.

Ao todo, o governo pagou R$ 16,3 bilhões em emendas parlamentares em 2025. Desse total, apenas R$ 6,8 bilhões (42,3%) corresponde a transferências previstas no Orçamento deste ano. O restante, R$ 9,4 bilhões (57,7%), é referente a rubricas definidas por congressistas de 2024 para trás.

Líderes partidários da esquerda à direita têm reclamado pelos corredores do Congresso que constantemente precisam bater à porta de ministérios com pires em mãos, cobrando o pagamento de emendas de anos anteriores que não foram desembolsadas pelo governo. E afirmam que vêm perdendo as esperanças sobre a execução das rubricas previstas para este ano.

O temor é que suas bases eleitorais fiquem desabastecidas num ano pré-eleitoral, o que atrasaria a execução de obras nos estados. O financiamento de equipamentos e ações públicas em prefeituras aliadas é uma ferramenta valiosa, sobretudo para os parlamentares do Centrão, na busca pela reeleição.

Nesse sentido, lideranças partidárias têm destacado que o Congresso não tem conseguido executar sua verba. Nesse sentido, chama a atenção que R$ 7,8 bilhões (47,89%) das emendas pagas este ano representam rubricas de 2023 e 2024, os dois primeiros anos do governo Lula 3.

Seca de emendas colaborou para derrota de Lula

A insatisfação com o ritmo de pagamento de emendas pelo governo federal foi citado pelo Centrão como um dos motivos que levou parlamentares do grupo a se aliarem à oposição na reviravolta da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O Planalto foi pego de surpresa quando bolsonaristas conseguiram emplacar o senador Carlos Viana (Podemos-MG) na presidência do colegiado.

A avaliação de integrantes da oposição, que articularam pela eleição dos dois nomes da oposição, é que a eleição de Viana à presidência e do deputado Alfredo Gaspar (União-AL) serviu como demonstração de força da direita, que estava fragilizada depois da ocupação dos plenários em protesto pela prisão domiciliar de Bolsonaro, mas também dos próprios parlamentares diante do governo.

Apesar disso, o Planalto arrochou a torneira de liberação de emendas após sofrer o nocaute. O governo federal segurou o ritmo de pagamento dos recursos parlamentares na quarta-feira (20/8), dia da abertura do colegiado, e na última quinta-feira (22/8), dia seguinte à surpresa na votação da presidência e relatoria do órgão.