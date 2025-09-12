Mais da metade dos tutores esquece prevenção antipulgas, diz pesquisa

Um levantamento global realizado pela MSD Saúde Animal revelou um dado preocupante: mais da metade dos tutores de cães e gatos esqueceu de aplicar o tratamento preventivo contra pulgas e carrapatos no último ano. Apesar de 83% considerarem a prevenção essencial, a adesão irregular coloca em risco a saúde dos animais — e também de seus tutores.

Leia também

A pesquisa, intitulada Perspectivas de Proprietários de Animais de Estimação sobre Tratamento e Prevenção de Parasitas, ouviu 4.072 tutores e 582 médicos-veterinários em 15 países. O Brasil teve a maior participação entre todos os países pesquisados.

Entre os tutores de cães, 46% relataram ter esquecido de aplicar o tratamento. No caso dos gatos, o índice sobe para 51%. Segundo a pesquisa, embora 80% dos tutores se digam confiantes na aplicação dos medicamentos, 74% dos médicos veterinários demonstraram preocupação com a falta de consistência nas doses.

Os resultados da pesquisa mostram que, embora 83% dos tutores considerem o tratamento contra pulgas e carrapatos essencial para o cuidado com seus animais, muitos encontram dificuldades em manter a regularidade do protocolo

Doença grave é desconhecida pela maioria, analisa pesquisa

A baixa adesão não é o único ponto de atenção. Muitos tutores também subestimam os riscos associados às infestações. Apenas 40% acreditam que pulgas e carrapatos possam representar riscos à saúde humana. A ehrlichiose, doença transmitida por carrapatos e que pode causar complicações graves em humanos, é desconhecida por 67% dos tutores entrevistados.

“Mais do que nunca, essas descobertas reforçam a necessidade crucial de educação e conscientização sobre a importância da prevenção durante todo o ano”, afirma Rob Armstrong, do Marketing Global de Parasiticidas da MSD Saúde Animal.

Parasitas também afetam pets que vivem apenas dentro de casa

O estudo também mostrou que o risco não se limita a animais que vivem em ambientes externos. Entre os gatos que vivem exclusivamente dentro de casa, 43% já tiveram problemas com pulgas ou carrapatos. Entre os que circulam fora de casa, o índice é ainda maior: 66%.

Outro dado chama a atenção: quase metade dos tutores (44%) associa a presença de parasitas apenas aos meses de calor, ignorando o risco contínuo. Médicos veterinários, por outro lado, são quatro vezes mais propensos a afirmar que a ameaça é constante ao longo do ano.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Os vira-latas são os mais populares entre cães e gatos

Getty Images 2 de 5

Muitas pessoas também escolhem ter cães e gatos juntos

Getty Images 3 de 5

A convivência pode ser positiva para os pets

Cães Online / Reprodução 4 de 5

A adoção de vira-latas é importante no combate ao abandono animal

Reprodução/GettyImages 5 de 5

Vira-lata ou de raça, um pet pode mudar sua vida

Getty Images

Tratamentos mais práticos ganham adesão

Tutores e profissionais também apontaram dificuldades com a frequência dos tratamentos. Mais da metade (56%) dos tutores considera difícil administrar soluções preventivas regularmente. A maioria demonstrou interesse por opções de longa duração. Três em cada quatro tutores disseram que adotariam um tratamento anual. Entre os veterinários, dois terços afirmaram que recomendariam essa alternativa.