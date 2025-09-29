29/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Mais de 600 casos de estupro são registrados no Acre em poucos meses

As vítimas em situação de vulnerabilidade, como crianças e adolescentes, correspondem a 80% dos registros

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Entre janeiro e julho deste ano, o Acre contabilizou 664 ocorrências de estupro, de acordo com dados do Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Estado (MP-AC). Do total, 128 foram casos de estupro e 536 de estupro de vulnerável.

brasileiro-condenado-a-56-anos-por-estupro-e-preso-no-paraguai-apos-fuga

Dados são do Ministério Público do Estado/Foto: Reprodução

As vítimas em situação de vulnerabilidade, como crianças e adolescentes, correspondem a 80% dos registros. O levantamento também mostra que houve crescimento de 13,8% em comparação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 583 ocorrências.

A capital Rio Branco concentra o maior número de casos, com 250 registros. Em seguida aparecem Cruzeiro do Sul, com 106, e Tarauacá, com 41 ocorrências.

Os dados indicam ainda que a maior parte dos crimes chegou a ser consumada. Dos 128 estupros registrados, 118 foram consumados e 10 tentados. Já entre os 536 estupros de vulnerável, 526 foram consumados e 10 tentados.

Pela legislação brasileira, o crime de estupro é punido com reclusão de 8 a 15 anos. Em situações que resultem em lesão corporal grave, a pena pode chegar a 20 anos, e, em caso de morte da vítima, até 30 anos de prisão.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost