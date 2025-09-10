10/09/2025
Mais de 70 mil famílias no Acre podem ter direito a desconto na conta de luz; saiba como conseguir

O benefício atende famílias com consumo de até 80 kWh por mês e renda per capita de até meio salário-mínimo

No Acre, mais de 90.994 famílias de baixa renda já têm direito ao desconto da Tarifa Social de Energia Elétrica, que pode chegar a 100% do consumo de até 80 kWh por mês. O benefício é concedido automaticamente para famílias enquadradas no programa do Governo Federal e com cadastro atualizado.

Mais de 90 mil famílias podem ser contempladas/Foto: Energisa

Apesar disso, ainda existem cerca de 76.738 clientes que não recebem o desconto por falta de atualização cadastral. A renovação deve ser feita a cada dois anos no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

“Há situações de famílias de baixa renda que não recebem o benefício porque estão com cadastro desatualizado na Energisa ou no CadÚnico do governo federal. A concessionária usa os mesmos dados do governo na hora de conceder o desconto automático, por isso é indispensável que o titular da conta seja o mesmo CPF que consta no CadÚnico”, explicou a coordenadora da Energisa Acre, Camila Pessoa.

O benefício atende famílias com consumo de até 80 kWh por mês e renda per capita de até meio salário-mínimo. A conta pode incluir cobranças de ICMS e contribuição de iluminação pública, conforme legislação estadual e municipal.

Clientes com direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), famílias indígenas, quilombolas ou atendidos pelos Sistemas Isolados (SISOLs) só são cobrados pelo consumo que exceder 80 kWh, garantindo o acesso à energia elétrica para comunidades em situação de vulnerabilidade.

