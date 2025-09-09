Mais de 9 mil consumidores do Acre podem renegociar dívidas a partir desta terça; entenda

Mais de 9 mil consumidores acreanos com contas em atraso terão a chance de renegociar suas dívidas a partir desta terça-feira (9). O Feirão Serasa Limpa Nome promete descontos que podem chegar a 99% na quitação de débitos.

A ação integra um mutirão nacional que reúne mais de 1.600 empresas parceiras, entre bancos, financeiras, varejistas e concessionárias de serviços essenciais, como água, luz e gás.

Os interessados podem participar de forma online, acessando o site ou aplicativo da Serasa, ou presencialmente, em qualquer agência dos Correios no Brasil.

De acordo com o levantamento Mapa da Inadimplência, cerca de 284 mil pessoas estão inadimplentes atualmente no Acre. O feirão busca justamente oferecer alternativas para que parte desse grupo consiga regularizar sua situação financeira.

Com abrangência nacional, o programa se apresenta como uma oportunidade para consumidores voltarem ao crédito e reorganizarem suas finanças pessoais.