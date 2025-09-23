23/09/2025
Mais de mil contribuintes do Acre recebem quase R$ 2,8 milhões no 5º lote do Imposto de Renda

Em nível nacional, a Receita Federal vai devolver R$ 1,03 bilhão a 387.277 contribuintes

O quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025 já tem data confirmada para pagamento: 30 de setembro. No Acre, 1.140 contribuintes serão contemplados, somando R$ 2,8 milhões em créditos.

A consulta para verificar se o nome está na lista foi liberada nesta terça-feira | Foto: Reprodução

Os valores fazem parte do repasse de R$ 47,5 milhões destinados à 2ª Região Fiscal, que abrange Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. O Pará lidera a lista, com R$ 20,9 milhões liberados, seguido por Amazonas (R$ 9,1 milhões), Rondônia (R$ 6,7 milhões), Amapá (R$ 3,7 milhões) e Roraima (R$ 4 milhões).

Em nível nacional, a Receita Federal vai devolver R$ 1,03 bilhão a 387.277 contribuintes. Mais da metade desse valor, R$ 507,1 milhões, será destinado a grupos com prioridade legal, como idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves e trabalhadores cuja principal renda seja o magistério.

Outros 234,9 mil contribuintes também foram beneficiados com prioridade por terem usado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. Além disso, 46,2 mil pessoas sem prioridade legal foram incluídas no lote.

A consulta para verificar se o nome está na lista foi liberada nesta terça-feira (23), a partir das 10h, no site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal) ou no aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para tablets e celulares.

Em casos de falha no crédito, o valor poderá ser reagendado em até um ano pelo Banco do Brasil, por meio do site (www.bb.com.br/irpf), central de relacionamento ou telefone.

