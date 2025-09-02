Mais de mil pessoas morrem em terremoto no Afeganistão

Subiu para 1.124 o número de mortos causados por um terremoto de magnitude 6,0 que atingiu o leste do Afeganistão na madrugada desta segunda-feira (1º/9). Os feridos somam 3.200.

O tremor arrasou várias vilas na província de Kunar, informou o Talibã, que governa o país desde 2021, quando os Estados Unidos deixaram a região. Após o primeiro e mais forte, ao menos outros cinco tremores aconteceram na região, onde é comum a ocorrência de terremotos.

Leia também

O Talibã já pediu ajuda da comunidade internacional para o resgate das vítimas. A maioria das estradas da região mais atingida foi danificada e haveria apenas quatro helicópteros cuidando do socorro aos feridos, que estão sendo levados a hospitais próximos.

O tremor foi sentido em Islamabad, capital do Paquistão, e Delhi, na Índia.

Esse já é o terremoto mais mortal no Afeganistão desde junho de 2022, quando tremores mataram ao menos mil pessoas.