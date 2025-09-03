“Mais uma vez, PT e PSB agiram contra o DF”, diz Ibaneis após BC barrar compra do Master pelo BRB

Escrito por Metrópoles
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), reagiu à decisão do Banco Central de barrar a compra do Banco Master pelo BRB, na noite desta quarta-feira (3/9). “Mais uma vez, PT e PSB agiram para contra o DF”, declarou Ibaneis. O comentário do governador sugere que o BC teria sofrido pressão política.

Ibaneis defende o negócio com o argumento de que a operação projetará o BRB nacionalmente e renderá ao banco dividendos bilionários ao DF. O GDF é o acionista majoritário do banco.

A decisão do BC de barrar a compra do Master pelo BRB ocorre seis meses após o anúncio do contrato e no dia seguinte a uma polêmica que atinge diretamente o BC. Nessa terça-feira (2/9), líderes de seis partidos apoiaram um pedido de urgência do projeto que autoriza o Congresso Nacional a demitir os diretores e o presidente do BC, em caso de atuação “incompatível com interesses nacionais”. A proposta reduz o poder da Presidência da República, única que pode destituir a diretoria da instituição.

Integrantes do PT e do PSB têm se posicionado contra a operação da compra do Banco Master pelo BRB.

Ao citar os partidos, Ibaneis também faz referência aos antecessores dele no GDF, Agnelo Queiroz e Rodrigo Rollemberg, filiados ao PT e PSB, respectivamente.

