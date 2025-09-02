Malafaia não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Já sei a sentença”

Silas Malafaia não vai assistir ao julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (2/9). Em contato com a coluna, o pastor disse que não acompanhará a sessão, nem mesmo pela televisão, porque o ex-presidente já teria sido “julgado e condenado” pela Corte.

“Para que vou assistir ao julgamento no STF? Já sei a sentença. Bolsonaro já foi julgado e condenado”, disse Malafaia. Nesta segunda-feira (1/9), o ex-presidente informou ao senador Flávio Bolsonaro que não comparecerá presencialmente ao julgamento por “questão de saúde”.

Jair Bolsonaro será julgado pelo STF a partir desta terça-feira (2/9)

Luis Nova/Especial Metrópoles

Malafaia negou ter participado da articulação de sanções a ministros do STF

Isabella Finholdt/Especial Metrópoles

Malafaia diz que só "intervenção divina" pode livrar Bolsonaro de condenação no STF

Reprodução / YouTube

“Só uma intervenção divina pode mudar algo, porque, se depender da justiça dos homens, Bolsonaro já está condenado”, completou Malafaia.

O ex-presidente responde por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de bem tombado.

Caso seja condenado em todas as acusações, Bolsonaro poderá pegar mais de 40 anos de prisão.