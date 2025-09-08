Malafaia sobre novo tom de Tarcísio com Moraes: “Cansou de injustiça”

08/09/2025
O pastor Silas Malafaia comentou o novo tom adotado por Tarcísio de Freitas ao se referir a Alexandre de Moraes. Pela primeira vez, o governador citou nominalmente o ministro do STF ao proferir críticas e usou a palavra “tirania” para classificar a atuação do magistrado.

Para Malafaia, que organizou o ato na Avenida Paulista nesse domingo (7/9), Tarcísio se indignou com as últimas decisões tomadas por Moraes.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O ministro do STF Alexandre de Moraes

O pastor Silas Malafaia

“Tarcísio cansou de ver tanta injustiça cometida. Um [ex-]presidente com tornozeleira, proibido de sair de casa, sem telefone, com a Polícia Federal na casa dele. Michelle Bolsonaro pediu para fazer um culto culto, ele [Moraes] negou. Perseguição religiosa. Tarcísio cansou porque não tem reciprocidade nenhuma do STF. Só tem exigência. É o que eles querem, e ponto. Eu pedi a liberação dos meus cadernos teológicos [apreendidos pela Polícia Federal] há mais de dez dias, e ainda não deram resposta”, disse.

Como mostrou a coluna, a crítica contundente feita pelo governador a Moraes quebrou a resistência de parte da ala ideológica bolsonarista que se recusava a apoiar Tarcísio à Presidência, como alternativa à inelegibilidade de Bolsonaro.

Havia no entorno do ex-presidente quem acreditasse que Tarcísio fosse incapaz de falar grosso com integrantes do STF. Não há mais.

