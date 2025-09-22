Malta anuncia que também reconhecerá o Estado da Palestina

Seguindo a tendência de outros países, a Ilha de Malta, no sul da Europa, anunciou recentemente que também deve reconhecer a Palestina como Estado. O anúncio oficial deve ocorrer nesta segunda (22/9) durante a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, que ocorre nos Estados Unidos.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro de Malta, Robert Abela, por meio das redes sociais.

“No mesmo dia em que o nosso país reconhece o Estado Palestino, foi entregue uma remessa de 250 toneladas de ajuda de Malta para Gaza, que, sob a coordenação da World Central Kitchen, servirá como auxílio humanitário ao povo palestino. Enquanto isso, no nosso próprio país, continuamos a ajudar crianças palestinas que ficaram feridas no conflito. Estamos comprometidos não apenas com declarações em busca de soluções para o futuro, mas também com ações concretas para enfrentar o sofrimento de hoje”, escreveu.

Além de Malta, outros países reconheceram a Palestina como Estado recentemente, entre eles Austrália, Canadá, Reino Unido e Portugal.

A decisão foi celebrada pelo Brasil: “O governo brasileiro recebe, com satisfação, o anúncio do reconhecimento do Estado da Palestina pela Austrália, pelo Canadá, pelo Reino Unido e por Portugal. A decisão desses países — que deverá ser seguida por outros durante a 80ª Semana de Alto Nível da Assembleia-Geral da ONU, a ter início no próximo dia 23 — evidencia o crescente consenso internacional sobre a necessidade de assegurar ao povo palestino o direito à autodeterminação”, informou o Itamaraty.

O Brasil reconhece o Estado da Palestina desde 2010. É esperado, pelos demais líderes mundiais que participam da Assembleia, que os Estados Unidos e a França façam o mesmo ainda nesta semana. Entretanto, nada foi anunciado oficialmente.