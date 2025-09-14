Mâncio Lima celebra segunda noite do V Festival do Coco com concursos e homenagens; veja fotos

Na noite de sábado, 13, Mâncio Lima viveu mais um momento de festa e valorização cultural com a segunda noite do V Festival do Coco. O evento reuniu produtores rurais, autoridades e a comunidade em torno de concursos, homenagens e muita celebração em torno do fruto símbolo do município, reforçando sua relevância econômica e cultural.

Entre as atrações mais aguardadas esteve o concurso do maior cacho de coco. A vencedora foi a indígena Kegila Nawa, da comunidade Aquidabã, às margens do Rio Moa, que apresentou um exemplar com 60 frutos prontos para consumo. Em seu discurso, ela ressaltou a importância da preservação ambiental:

“O segredo é a terra fértil. Lá em nossa propriedade nós não usamos substâncias tóxicas, por isso conseguimos frutos de qualidade. É fundamental preservar a natureza para que possamos continuar cultivando e oferecendo alimentos saudáveis”, afirmou.

Já na disputa do coco com mais água, seis concorrentes apresentaram frutos ao público na tenda da Secretaria de Produção. O grande vencedor foi o auxiliar de serviços gerais Josimar Silva Rodrigues, que levou o prêmio de R$ 1.500 ao apresentar um coco com impressionantes 960 gramas de água. Emocionado, ele destacou:

“Eu já cultivava coco há dez anos e sabia que poderia encontrar um fruto especial. Testei vários até chegar a este, que trouxe quase um litro de água. Agradeço a Deus por essa conquista, que vai me ajudar a investir na minha casa e cumprir as promessas que fiz à minha família e à igreja”.

A programação também prestou homenagens a personalidades que marcaram a história do evento e do cultivo do coco na região. Foram lembrados os ex-prefeitos Luiz Helosman e Isaac Lima, além do vendedor José Maria e do produtor rural Endo Guedes. Isaac Lima, idealizador do festival, destacou a força da tradição:

“Acreditei no potencial da cidade porque meus pais já cultivavam coco há muitos anos. O festival é uma oportunidade de valorizar uma cadeia produtiva que tem força e pode crescer ainda mais”.

O prefeito Zé Luiz reforçou a importância do evento para a economia local:

“Ontem vimos a alegria dos vendedores que disseram ter vendido praticamente todos os seus produtos. Isso movimenta o comércio, fortalece a produção e mostra que estamos no caminho certo. Com parcerias como as do Sebrae e do Governo do Estado, o festival vai se consolidando como um grande evento”.

A celebração contou ainda com a presença do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, secretários municipais e da vereadora Alana Souza, que acompanharam de perto a festa.

