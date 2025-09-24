24/09/2025
“Maníaco do Parque” arrancou todos os dentes e quer se “transformar” em mulher, diz delegado

A legislação penal atual limita a pena a 40 anos, mas essa regra vale apenas para crimes cometidos após 2020

O apresentador e delegado da Polícia Civil, Jorge Lordello, em entrevista ao programa The Noite, do SBT, revelou que Francisco de Assis Pereira, conhecido como “Maníaco do Parque”, tem apresentado mudanças no comportamento ao longo do tempo. Segundo o delegado, o preso tem buscado transformar aspectos de sua identidade pessoal e parece querer se “transformar” em uma mulher. De acordo com Lordello, há cerca de dois meses, ele arrancou sozinho todos os dentes da boca.

“Maníaco do Parque” arrancou todos os dentes e quer se “transformar” em mulher, diz delegado/Foto: Reprodução

Francisco, que tem 57 anos, está preso desde 1998 pelos assassinatos que o tornaram famoso e pode ficar elegível para a liberdade em 2028, quando se completam 30 anos de reclusão — o limite máximo previsto pela legislação vigente à época dos crimes. Condenado por homicídios, estupros e ocultação de cadáver, Francisco confessou 11 assassinatos. Durante o cumprimento da pena, passou mais de uma década sem acompanhamento jurídico, até ser incluído em um projeto literário sobre saúde mental no sistema penitenciário, que levou à atuação de sua atual advogada.

A legislação penal atual limita a pena a 40 anos, mas essa regra vale apenas para crimes cometidos após 2020. No caso de Francisco, o limite permanece de 30 anos, o que pode permitir sua saída, salvo intervenção do Ministério Público ou do Judiciário baseada em sua condição mental.

Veja o vídeo:

