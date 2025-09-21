Manifestantes se reúnem em mobilização contra a PEC da Blindagem em Rio Branco; veja vídeo

As primeiras movimentações do ato contra a chamada PEC da Blindagem começaram a ser registradas na tarde deste domingo (21), no Lago do Amor, em Rio Branco (AC). O protesto, marcado para as 16h30, reúne cidadãos, lideranças políticas e movimentos sociais que se posicionam contra a proposta em tramitação no Congresso Nacional.

No início da concentração, já era possível observar pequenos grupos chegando com bandeiras de partidos políticos. Aos poucos, o espaço em frente ao lago foi sendo ocupado por jovens, trabalhadores ativistas, que se organizavam em rodas de conversa e esperavam pelo início oficial do ato.

Para Valéria Santana, coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado, e uma das primeiras pessoas a chegar no ato, a manifestação nasceu a partir das últimas votações da PEC da Blindagem. Ela destacou também que outras pautas importantes que estão aguardando posicionamento do Congresso foram esquecidas.

“A gente está reunindo a diversidade de movimentos populares, assim como também tem movimentos políticos que se indignaram diante dessa cara de pau do Congresso em passar tudo isso assim a ‘toque de caixa’ sem considerar as urgências que são as pautas sociais que já estão lá há muito tempo como a PEC da reparação, por exemplo, para a população negra. Assim como tem muitas outras coisas que poderiam ser passadas como urgentes como o fim da escala 6 por 1. Enfim, existe uma série de pautas que são realmente urgentes para o povo e eles decidiram se blindar, eles votaram em favor próprio”, pontuou.

A mobilização no Acre integra uma agenda nacional que acontece simultaneamente em diversas capitais, como São Paulo, Brasília e Salvador, onde milhares de pessoas também foram às ruas para protestar contra a proposta que, segundo críticos, ameaça a democracia ao ampliar a impunidade das autoridades.

Além da participação de movimentos sociais, a expectativa é de que lideranças políticas locais deem declarações ao longo da tarde. O ato também deve contar com discursos, cantos de ordem e atividades simbólicas, reforçando o caráter de mobilização popular.

Confira o vídeo e galeria: