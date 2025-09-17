“manobra-para-salvar-mandato-de-eduardo-bolsonaro”,-diz-randolfe

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, comentou em entrevista a nomeação do deputado federal Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Câmara dos Deputados.

Segundo o senador Randolfe Rodrigues, a manobra é um “escândalo” e “um drible” no regimento interno da Câmara. Ele critica o uso da prerrogativa de líder para justificar a ausência prolongada do deputado, que está nos Estados Unidos, “conspirando contra os interesses do Brasil”.

Essa história do Eduardo Bolsonaro virar líder da minoria para poder salvar o seu mandato por causa do número de faltas. Isso é admissível? Isso é legítimo?

​Senador Randolfe: Noblat, nós temos agora no Congresso Nacional o inusitado fato da existência do líder da bancada estrangeira. Porque nós temos um parlamentar exercendo o mandato fora do Brasil, pior, conspirando contra o Brasil e este parlamentar, ao invés de ser investigado pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, ele é promovido. Ele se torna líder. Líder da conspiração contra os interesses brasileiros.

​Isso é possível? Quer dizer, só depende da aceitação do presidente da Câmara?

​Senador Randolfe: Regimentalmente é possível. Porque a condição de líder é uma condição que, segundo o regimento das Casas, pode ser utilizada para justificativa de faltas. Veja o quão absurdo é, a situação: o líder justifica faltas porque a atividade do líder, ela exige não somente atuação em plenário, ela exige participar de negociações, estar em reuniões, estar em encontros. Está sendo feito um drible, uma esperteza no fundamento. Estão utilizando uma prerrogativa para justificar a atuação escandalosa de um parlamentar contra os interesses do Brasil e, dessa forma, inocentá-lo de uma eventual cassação.

Confira a entrevista na íntegra: