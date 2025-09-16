Maracanã se pronuncia sobre empregado que degradou vistário do Flu

A gestão do Maracanã se pronunciou após um vídeo vazado em que um trabalhador aparece degradando o vestiário do local. O registro foi feito pelo próprio funcionário, terceirizado da empresa Liga da Bagunça Entretenimento Infantil, em que cospe e chuta fotografias dos jogadores e o escudo do Fluminense. O estádio garantiu que a prestadora de serviços foi descredenciada e repudiou as ações.

“Em respeito ao Clube e à gravidade do episódio, manifestamos nosso veemente repúdio à conduta praticada, reiterando integral apoio ao Fluminense Football Club nas medidas legais que julgar pertinentes”, declarou o estádio, em nota. (Leia nota completa na íntegra).

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação scompartilhada por Metrópoles Esportes (@metropolesesportes)

O caso

O caso aconteceu no domingo (14/9), um dia após a partida entre Fluminense x Corinthians. Como de praxe, por conta da divisão do campo entre o tricolor e o Flamengo, os vestiários são decorados de acordo com o mandante. A empresa é contratada para montar e desmontar as configurações, como adesivos dos jogadores e do time.

O funcionário gravou um vídeo em que xinga, cospe e chuta escudos e fotografias dos atletas. O registro foi publicado nos melhores amigos do Instagram pessoal, mas acabou vazado.

Leia também

Nota do Maracanã:

No último domingo, um funcionário da empresa Liga da Bagunça Entretenimento Infantil Ltda., prestadora de serviços que atua no Maracanã, acessou indevidamente o vestiário do Fluminense Football Club, proferindo ofensas aos atletas e à instituição. De forma ainda mais grave, o funcionário cuspiu e pisou sobre fotografias dos jogadores, em um ato que configura vandalismo e desrespeito absolutamente inaceitável. Assim que tomou ciência dos fatos, a Gestão Fla-Flu adotou as providências cabíveis, com o imediato descredenciamento da empresa responsável. Em respeito ao Clube e à gravidade do episódio, manifestamos nosso veemente repúdio à conduta praticada, reiterando integral apoio ao Fluminense Football Club nas medidas legais que julgar pertinentes. Reafirmamos nosso compromisso com o respeito às instituições que atuam no Maracanã, zelando por um ambiente seguro, profissional e digno, pautado pela isenção, responsabilidade e integridade.