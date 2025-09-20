Marca de Virgínia Fonseca, WePink, anuncia abertura de loja no Acre

A marca de cosméticos WePink, criada pela influenciadora digital Virginia Fonseca, vai desembarcar no Acre com uma nova unidade em Rio Branco. O anúncio da expansão foi feito neste sábado (20) pelo Via Verde Shopping, que confirmou a chegada da loja, mas ainda não divulgou a data oficial de inauguração.

Em publicação nas redes sociais, o shopping informou que a novidade deve transformar a experiência de beleza no empreendimento. “O seu Via Verde Shopping vai ficar mais rosa. Sim, a WePink está chegando, aguardem!”, destacou o comunicado, despertando grande repercussão entre os seguidores.

A notícia rapidamente mobilizou fãs da marca no estado. Nos comentários, consumidores celebraram a oportunidade de ter acesso direto aos produtos de beleza assinados por Virginia Fonseca, sem a necessidade de depender apenas das compras pela internet.

Entre as reações, uma internauta brincou sobre a movimentação que a abertura deve causar: “Quero nem imaginar o tamanho da fila”. Já outra destacou a praticidade da novidade: “Até que enfim, nunca comprei porque o frete é caro”.

Com a nova unidade, a WePink amplia sua presença no mercado nacional e passa a atender presencialmente o público acreano. A expectativa é que a inauguração atraia grande público e fortaleça o mix de lojas do Via Verde Shopping.