mari-menezes-revela-que-chegou-a-ser-dopada-por-ex-namorado-em-festa

Mari Menezes usou as redes sociais para falar sobre o fim do relacionamento com DJ Ulisses. A influenciadora disse que sofreu muito ao longo do relacionamento com as crises de ciúmes do artista e revelou que chegou a ser dopada durante uma festa.

“Hoje eu entendo que todas essas inseguranças que ele tinha, que eram muitas, são ocasionadas pelas atitudes que ele tem. E só com o tempo que eu fui percebendo isso”, disse ela.

“Nós chegamos em Barretos e o irmão dele ia tocar no amanhecer. E de madrugada eu já estava ficando com sono. Ele falou para eu tomar um remédio, mas eu não queria tomar porque é um remédio que me deixa muito acelerada, por ter ansiedade, e eu sei disso”, continuou.

Em seguida, ela alegouque Ulisses teria colocado um remédio prescrito para TDAH e transtornos alimentares na bebida alcoólica dela, sem consentimento, para mantê-la acordada durante o evento.

“A brilhante ideia dele foi colocar o remédio na minha bebida e me dar”, revelou.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Mari Menezes

2 de 4

Mari Menezes

Reprodução/Redes sociais 3 de 4

Mari Menezes

Reprodução 4 de 4

Mari Menezes

Leia também

“Aí ele disse ‘Viu, está tomando sem nem saber. Toma mais um pouco aí para você ficar acordada’. E eu achava normal. Que ele fazia para me proteger. E era sempre assim: essa manipulação absurda”, acrescentou.

Mais desabafos de Mari Menezes

Segundo a influenciadora, o ex-namorado apresentava inseguranças que acabavam controlando a relação: “Tudo precisava seguir suas regras e, quando não era assim, surgiam desentendimentos e brigas”, afirmou.

Em seu relato, Mari contou que Ulisses manipulava suas palavras sob a justificativa de “protegê-la” e chegou a chamá-la de “puta” por causa de seu trabalho, enquanto ele atuava como DJ na noite. A influenciadora também afirmou que ele teria quebrado o espelho de seu quarto, ofendido verbalmente e demonstrado atitudes agressivas.

Após a divulgação dos relatos, o perfil do DJ Ulisses saiu do ar. Internautas especulam que ele tenha fechado o perfil antes de começar a perder seguidores, por causa de um eventual cancelamento.