Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores

O cantor Mariano enfrenta duas ações judiciais movidas pela cooperativa de crédito Sicoob, que cobra a quitação de empréstimos de crédito pessoal supostamente não pagos integralmente. Segundo os processos, cada contrato previa 60 parcelas e, em ambos, teriam sido quitadas apenas 13 até aqui.

De acordo com as petições, uma das ações cobra cerca de R$ 93 mil e a outra, aproximadamente R$ 92 mil — somando mais de R$ 180 m

il. A Sicoob afirma ter tentado acordos extrajudiciais “reiteradas vezes” e, diante da “falta de cooperação”, declarou não ter interesse em audiência de conciliação.

Procurado, Mariano disse que os contratos estão ligados a uma indústria de alimentos da qual é sócio e que os valores já estão sendo negociados: “Foram uns empréstimos referentes à indústria de alimentos que eu sou sócio, mas já está sendo negociado.”

Os dois processos foram abertos em julho deste ano e, até o momento, não há defesa apresentada nos autos pelo artista. As ações seguem em tramitação.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira (Metrópoles).

Redigido por Contilnet.