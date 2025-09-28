28/09/2025
Marias Boiadeiras: web resgata vídeos das filhas de Zé Felipe tietando Ana Castela

Escrito por Portal Leo Dias
Depois de uma semana de visitas, passeios e viagens a dois, os fãs estão torcendo cada vez mais pelo possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela. Alguns seguidores, inclusive, recuperaram vídeos em que as filhas do cantor já se declaravam fãs da cantora. Quem sabe elas finalmente terão a chance de conhecer a Boiadeira em pessoa.

Vale lembrar que, há não muito tempo atrás, depois de uma das viagens não explicadas de Zé Felipe a Londrina, o cantor retornou às redes sociais com uma foto de Maria Flor usando um chapéu rosa, marca registrada da cantora.

Veja as fotos

Reprodução: X
Comentário de um usuário no X sobre a coincidência do chapéu de Maria Flor e Ana CastelaReprodução: X
Reprodução/Instagram
Web resgata vídeos de Maria Alice e Maria Flor tietando Ana CastelaReprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Web resgata vídeos de Maria Alice e Maria Flor tietando Ana CastelaReprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Web resgata vídeos de Maria Alice e Maria Flor tietando Ana CastelaReprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Web resgata vídeos de Maria Alice e Maria Flor tietando Ana CastelaReprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Web resgata vídeos de Maria Alice e Maria Flor tietando Ana CastelaReprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Web resgata vídeos de Maria Alice e Maria Flor tietando Ana CastelaReprodução/Instagram

Nos registros, Maria Alice e Maria Flor aparecem no melhor estilo sertanejo, com chapéu, botina e cinto de fivela. Em um dos vídeos, a primogênita de Zé Felipe inclusive manda um beijo à cantora.

Os vídeos resgatados pelos seguidores são de 2023, quando Zé Felipe e Ana Castela gravaram juntos a parceria “Roça em Mim”, também com Luan Pereira. Na época, Virginia atuou ativamente na divulgação da música do então marido.

Ana Castela inclusive chegou a notar as pequenas fãs. Pelos Stories, ela compartilhou um vídeo mandando um beijo às Marias. Falta agora só esse encontro finalmente acontecer.

