Marido de cineasta brasileira detida pela imigração dos EUA relata pesadelo após “desaparecimento”

O suposto “desaparecimento” da cineasta brasileira Bárbara Marques, após ser detida por autoridades de imigração nos Estados Unidos, continua cercado de incertezas e agora conta com novos relatos do marido da diretora. O portal LeoDias conversou com Tucker May, que deu detalhes da prisão ocorrida em uma reunião para o green card e denunciou a falta de notícias sobre o paradeiro da esposa, mesmo com atuação de advogados e decisões judiciais em andamento.

Tucker May, companheiro de Bárbara Marques e escritor norte-americano, relatou em entrevista à reportagem que neste sábado (27/9) foi surpreendido com uma ligação da esposa, que afirmou não saber sequer onde estava. “Ela já havia sido transportada em vários aviões desde que a levaram do centro de detenção de Adelanto, apesar de um habeas corpus já protocolado e de uma ordem de restrição temporária pendente para impedir exatamente isso”, começou.

“Ela estava apavorada e não sabia onde estava (ficou apenas em uma cela com paredes brancas) nem para onde estavam levando-a. No final da nossa conversa, os agentes do ICE disseram que iriam movê-la novamente, então agora ela pode estar em qualquer lugar”, continuou.

May destacou que uma de suas maiores preocupações é “a falta de regras ou de prestação de contas da agência ICE como um todo”, apontando que “eles demonstram um desprezo aberto por ordens judiciais e pelo Estado de Direito”. O norte-americano afirmou ainda: “Meu maior medo é que deportem minha esposa de volta ao Brasil e, durante o trajeto, a deixem por longos períodos em prisões fora dos EUA ou até em locais sem regulamentação na América Central. O que realmente assusta é que o ICE não reconhece leis ou regras como algo que se aplica a eles. Isso significa que qualquer coisa pode acontecer”, denunciou o norte-americano em entrevista ao portal LeoDias.

Além disso, o escritor fez questão de ressaltar que sua esposa não cometeu nenhum “crime”. “Bárbara ficou devastada, ela nunca cometeu um crime nem fez nada de errado, exceto ter perdido uma audiência judicial sobre a qual nunca foi devidamente notificada. Ela estava apavorada e chorando quando a colocaram em algemas e correntes, e um agente do ICE pegou o celular e tirou uma selfie, sorrindo diante da dor e do medo dela”, afirmou Tucker May.

Por fim, o marido de Bárbara Marques relatou que apesar de ter procurado diversas vezes a Embaixada do Brasil nos EUA e o Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles, não obteve nenhuma resposta. No entanto, o norte-americano buscou outros meios como a imprensa e as redes sociais para trazer visibilidade ao caso

“Se permitirmos que forças federais sequestrem pessoas e façam o que quiserem sem supervisão ou limites de poder, é apenas uma questão de tempo até que comecem a rotular outros setores da sociedade como “indesejáveis” e a desaparecer com essas pessoas também. O pesadelo contínuo da minha esposa é um exemplo do que potencialmente aguarda todos os americanos, a menos que atuemos coletivamente agora para combater os piores impulsos autoritários demonstrados pela atual administração”, finalizou.

O portal LeoDias entrou em contato com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e o Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço permanece aberto para futuras manifestações.