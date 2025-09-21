Marido de Flordelis quebra o silêncio após boatos de que pastora namora mulher na cadeia

O marido de Flordelis, Allan Soares, usou as redes sociais na quinta-feira (19) para se manifestar sobre os boatos de que a ex-deputada federal estaria namorando uma outra detenta na penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, onde está presa desde agosto de 2021.

Os boatos começaram após um jornalista publicar a notícia de que uma ex-detenta, que afirma ter dividido cela com Flordelis, disse nas redes sociais que a ex-deputada estaria vivendo um relacionamento com outra mulher.

Allan Soares negou os boatos. Ele afirmou ter visitado Flordelis na prisão, na última quinta-feira (18). “Quero ver provar”, postou Allan, nos stories do Instagram.

“A visito toda semana. Minha esposa está doente a semana inteira. Teve, segundo os médicos, um princípio de AVC, e está com dificuldades para andar e falar”, continuou fazendo um apelo para que as pessoas não divulguem informações sem provas.

Flordelis, de 62 anos, foi condenada a mais de 50 anos de prisão como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. Ela conhece Allan Soares, de 26 anos, desde 2018. Eles ficaram noivos em 2021.