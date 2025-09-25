Marido de Simone Mendes atualiza estado de saúde do filho após alta

Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, causou preocupação aos fãs após postar uma foto de um braço recebendo medicação no hospital. Depois do caso repercutir, o empresário revelou que tratava-se de Henry, de 11 anos, que foi diagnosticado com gastroenterite e precisou de atendimento.

Na publicação, feita nos stories na noite de quarta-feira (24/9), ele escreve: “Off até amanhã!”.

Kaká Diniz mostra Henry no hospital

Kaká Diniz e Henry posam para as redes sociais

Kaká Diniz é clicado com Henry no colo

Marido de Simone Mendes, Kaká Diniz atualiza estado de saúde do filho após alta

Kaká Diniz e Henry posam sorridentes antes de jogo da Seleção Brasileira

Kaká Diniz e Henry posam sorridentes durante férias

Nesta quinta-feira (25/9), Kaká Diniz revelou: “Ele teve uma gastroenterite e precisou medicar e fazer exames. Mas agora já está em casa e muito bem, graças a Deus”, afirmou o companheiro da cantora, em contato com o Portal LeoDias.

Relação com o marido e filhos

A cantora Simone Mendes, que se afastou dos palcos temporariamente após uma cirurgia estética, em fevereiro deste ano, aproveitou o tempo de descanso para responder dúvidas dos internautas sobre seu relacionamento com o empresário Kaká Diniz. No bate-papo, ela falou sobre a possibilidade de ter mais filhos e se sente ciúmes do marido.

Em janeiro de 2025, Simone Mendes e Kaká Diniz celebraram 12 anos de casados: “Todos os dias eu acordo há 12 anos e continuo dizendo SIM para nossa família. Você foi a minha melhor escolha! Eu te escolhi, assim como você me escolheu, mas Deus nos escolheu muito antes da existência do universo”, declarou-se o empresário nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, Simone Mendes respondeu comentários dos internautas sobre sua vida íntima com Kaká Diniz, mas negou que queria ter mais filhos com o marido. “Pretende ter mais filhos?”, quis saber uma internauta. “A fábrica fechou”, garantiu a cantora. O casal já tem dois filhos, Henry e Zaya.

Ciumenta?

Simone Mendes também falou sobre ciúmes do companheiro. “Tem ciúmes do Kaká?”, quis saber uma seguidora. “Não”, sacramentou a sertaneja, que também falou sobre a educação dos filhos. “Quem manda mais na educação dos filhos?”, questionou uma internauta. “Os dois, mas o principal é respeitar as decisões um do outro”, respondeu.

A cantora, que segue em carreira solo desde que se separou da irmã, Simaria Mendes, também falou que se sente mais bonita hoje em dia, aos 40 anos, e que sua autoestima está mais elevada após emagrecer 30 quilos. “Sua autoestima de 0 a 10?”, quis saber uma fã. “Ela já foi zero, agora tá 1000%”, celebrou Simone Mendes.

Cirurgia reparadora

No final de janeiro, Simone Mendes revelou que passou por um procedimento cirúrgico estético, e que por isso, precisou tirar alguns dias de folga dos palcos para se recuperar. A famosa afirmou que fez uma correção estética nas coxas e retirou a flacidez após emagrecer mais de 30 kg. Ela também acalmou os fãs e disse que se recupera bem da cirurgia.

“Fiz um processo cirúrgico e aí eu peguei 12 dias de folga, e vou pegar um pouquinho mais depois do Carnaval. Como eu sou mãe de duas crianças e tinha muito excesso de peso, tem que ir fazendo essas correções ao longo do tempo para que a gente chegue num resultado que fique bom pra mim, que eu fique confortável e me sinta bem. Tinham uns detalhes que precisavam de ajustes”, reforçou a cantora.

E continuou: “Eu tinha uma flacidez de coxa terrível e nada resolvia, porque o excesso de peso que eu tive, e a perca dele, fizeram com que a firmeza da pele não voltasse. Como isso só tem três dias, tenho que voltar no meu médico (…) Mas só pra deixar vocês cientes, que tô aqui em off, tranquilinha por conta da cirurgia e que, por sinal, foi bem grande. Então, tô aqui de repouso”, encerrou a artista.