Universo POP
Marido de Simone Mendes sofre lesão e é hospitalizado no mesmo dia que a cantora

A semana não começou muito bem para Simone Mendes e seu marido. Nesta segunda-feira (29/9), após ela revelar que pegou a gastroenterite do filho, Henry, e que iria ao médico tomar soro, foi a vez de Kaká Diniz compartilhar que também precisou passar por um centro de saúde para tratar uma lesão no tornozelo direito.

“Presente do fim de noite! Amanhã falo sobre!”, compartilhou Kaká ao mostrar o tornozelo inchado enquanto circulava pelo hospital em uma cadeira de rodas.

Kaká Diniz. Reprodução/ Redes Sociais
Kaká Diniz. Reprodução/ Redes Sociais
Reprodução Instagram Simone Mendes/ montagem
Simone MendesReprodução Instagram Simone Mendes/ montagem
Reprodução Instagram Kaká Diniz
Kaká Diniz, Hnery, Simone Mendes e ZayaReprodução Instagram Kaká Diniz

O empresário postou sobre o ocorrido sem maiores detalhes, horas depois de publicar um vídeo acompanhando Simone no hospital. “Terceira semana seguida aqui. Cuidem-se! Esse rotavírus está pegando todo mundo! Lá em casa, somente eu escapei, até agora”, alertou.

