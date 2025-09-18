Marido de Xuxa, Junno Andrade reagiu às fotos raras publicadas por fã

O caso da proibição de fotos antigas de Xuxa Meneghel ainda segue dando o que falar. E a coluna Fábia Oliveira descobriu que não eram só os fãs da apresentadora que estavam curtindo os registros raros. Junno Andrade, marido da artista, também parecia estar gostando de relembrar os momentos.

A coluna teve acesso a alguns comentários feitos por Junno nas imagens publicadas por Karyna Fantin, uma fã de Xuxa. Para quem não sabe, a moça revelou que precisou retirar as fotos do Instagram após um pedido da equipe da jurídica da artista.

O material, agora deletado do perfil da fã, mostrava registros inéditos de bastidores, camarins, shows, ônibus de turnê e momentos carinhosos da Rainha dos Baixinhos com fãs. Nas fotos apareciam alguns famosos, como Marlene Mattos, ex-diretora de Xuxa; Junno Andrade, atual companheiro da apresentadora; e Ayrton Senna (1960-1994), ex-namorado de Xuxa. A ex-produtora Martha Azevedo, tia de Karyna e já falecida, também surge nas imagens.

Comentários de Junno Andrade

Em um dos registros em que aparece, Junno Andrade comentou: “Nossa, juro que não me lembro desse momento, que incrível ver essas fotos! Fiz alguns shows com a Xu, Brasília, Curitiba, Sampa… mas não lembro qual desses foi nesse dia… nem desse bate papo com @cidguerreiro! Descobri no insta da @karynafantin, me marcaram lá! Adorei! Eu e a Xu no mesmo busão sem fazer ideia que 25 anos depois iríamos nos reencontrar pra sempre”.

No Instagram de Karyna, Junno também falou que não se lembrava do momento e se mostrou entusiasmado com as imagens. “Caracaaaaaa! Pior que não lembrava… fiz alguns! Brasília, Curitiba… Sampa”, escreveu ele reagindo a legenda “Cata esse ônibus indo para algum show em 1988”.

Veja as fotos raras que Xuxa mandou fã excluir

Xuxa com fãs no camarim.

Xuxa com fãs no camarim.

Xuxa com fãs no camarim.

Xuxa e a ex-produtora Martha Azevedo

Xuxa, Marlene Mattos e Martha Azevedo

Xuxa e Martha Azevedo

Junno Andrade também aparece nas imagens

Junno Andrade também aparece nas imagens

Xuxa com fãs

A arpresentadora Xuxa com Sérgio Mallandro (à esquerda).

A apresentadora Xuxa em clique raro

A apresentadora Xuxa em clique raro

Xuxa e a ex-produtora Martha Azevedo

Xuxa e a ex-produtora Martha Azevedo

A apresentadora Xuxa em clique raro

Entenda a polêmica das fotos

Segundo Karyna, que acabou surpreendida com a notificação extrajudicial, seu objetivo sempre foi compartilhar memórias, sem qualquer intenção comercial.

“Fiquei extremamente chocada. Eu esperava que ela fosse gostar de rever os arquivos que postei”, afirmou em conversa com a coluna. A fã explicou que mantinha as imagens em seu Instagram de forma gratuita e sem marca d’água, justamente para que outros admiradores pudessem ter acesso às lembranças.

A relação da família de Karyna com Xuxa também ajuda a contextualizar o material. “Minha tia tinha uma relação próxima com Xuxa e Marlene Mattos, além de ter sido a primeira contratante de show dela”, afirmou, fato que a própria Xuxa relata em livro.

Segundo a fã, a tia produziu vários shows pelo país e manteve grande amizade com a artista. “Eu fui várias vezes à casa dela, no sítio, em shows, hotéis… e estava postando tudo sem intenção de lucro”, explicou.

Karyna também esclareceu a polêmica envolvendo um vídeo em que falava sobre Pix. “Foi apenas uma brincadeira porque fãs me pediam para vender as fotos. Expliquei que não venderia. Alguns me falaram que havia fãs printando minhas fotos e vendendo. Deletei o vídeo 10 minutos depois porque poderia dar dupla interpretação”, disse.

A fã de Xuxa acredita que a reação da equipe jurídica possa ter relação com uma entrevista polêmica que sua tia deu em 2023, envolvendo Junno Andrade.

“As fotos eram da minha tia. Acredito que a Xuxa tenha recebido esse corte do podcast e levado para o pessoal”, afirmou, reforçando que sempre buscou compartilhar memórias e nunca falou mal da apresentadora.