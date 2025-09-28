Marina Morena participa do Festival de Cinema ao lado do cantor suíço e vestido de €30 mil

28/09/2025
A empresária Marina Morena marcou presença no 21º Festival de Cinema de Zurique, que aconteceu na última quinta-feira (28/9). Acompanhada do cantor suíço Bastian Baker, ambos vestiram maison Saint Laurent, sendo o vestido de Morena avaliado em 30 mil euros. No evento também estavam artistas como Dakota Johnson e Wagner Moura.

A peça de alta costura possui uma saia volumosa, com um grande laço e na parte do busto detalhes em renda e uma alça fina, na cor preta, equivalente a R$187.617 na cotação atual. O cantor também optou por um look todo de preto, com blusão, paletó e calça no tom escuro, reforçando a atmosfera de glamour do evento.

O namorado suíço da brasileira, Bastian Baker, que lançou recentemente um feat com a artista Manu Bahtidão, “Dançar Sem Você”, acompanhou a empresária para prestigiar o evento onde Dakota Johnson e Wagner Moura foram homenageados o prêmio Golden Eye Award.

