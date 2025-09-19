Marina Silva é a única brasileira em ranking global de sustentabilidade da Forbes 2025

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi reconhecida internacionalmente ao ser incluída na lista dos Líderes de Sustentabilidade 2025 da revista Forbes. A acreana é a única representante brasileira entre os 50 nomes selecionados, que reúnem personalidades de diversos países comprometidas com soluções inovadoras e eficazes no enfrentamento da crise climática.

A publicação destaca figuras influentes de diferentes setores, como energia renovável, ciência, ativismo e investimentos socioambientais. Entre os selecionados estão Damilola Ogunbiyi, da ONU, e Wanjira Mathai, do World Resources Institute. A seleção foi realizada com base na contribuição de jurados renomados, como a ativista Jane Fonda e a investidora Laurene Powell Jobs.

Com uma trajetória marcada pelo ativismo ambiental e pela atuação política, Marina Silva acumula reconhecimento nacional e internacional. Ao longo da carreira, foi senadora, ministra, candidata à Presidência da República em três eleições e, atualmente, lidera as políticas ambientais do Brasil. A indicação à lista da Forbes reforça sua relevância global na pauta da sustentabilidade.

“Marina Silva destaca que sua maior conquista desde que assumiu o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, em 2023, foi o combate ao desmatamento. Dados de satélite de seu primeiro ano de gestão mostram que o desmatamento na Amazônia caiu 31% em relação ao ano anterior, atingindo a menor taxa anual em nove anos, enquanto no Cerrado a redução foi de 25%”, afirma a revista.

Nas redes sociais, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara parabenizou a conquista de Silva, destacando que ela sempre esteve à frente do seu tempo e que o mundo inteiro sabe sua grandeza.

“Tão à frente que sua luta diária é fundamental para apontar caminhos para o futuro da humanidade. Tenho a alegria acompanhar e estar do seu lado na construção de uma política ambiental no Brasil com avanços pioneiros na integração dos povos indígenas neste debate”, afirmou.