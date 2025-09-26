26/09/2025
Universo POP
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida

Marina Silva visita sede do Corinthians e se encontra com dirigentes do clube; assista o vídeo

Ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas se encontrou com dirigentes do clube paulista

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A acreana Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, esteve no Sport Club Corinthians Paulista, em sua sede social localizada no Parque São Jorge, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (26). A visita contou com a recepção do presidente Osmar Stabile e de Antonio Goulart, diretor de Relações Institucionais do clube.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, durante visita à sede do Corinthians no Parque São Jorge/Foto: Reprodução

O encontro também teve a participação de Iris Sesso, diretora do Futebol Feminino, e reforçou a presença de Marina em atividades institucionais fora do âmbito federal. A ministra, que é acreana, mantém uma trajetória de destaque na política ambiental do Brasil, e sua visita ao clube chamou atenção da torcida, gerando debates nas redes sociais sobre a presença de figuras políticas em eventos esportivos.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost