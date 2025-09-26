Marina Silva visita sede do Corinthians e se encontra com dirigentes do clube; assista o vídeo

A acreana Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, esteve no Sport Club Corinthians Paulista, em sua sede social localizada no Parque São Jorge, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (26). A visita contou com a recepção do presidente Osmar Stabile e de Antonio Goulart, diretor de Relações Institucionais do clube.

O encontro também teve a participação de Iris Sesso, diretora do Futebol Feminino, e reforçou a presença de Marina em atividades institucionais fora do âmbito federal. A ministra, que é acreana, mantém uma trajetória de destaque na política ambiental do Brasil, e sua visita ao clube chamou atenção da torcida, gerando debates nas redes sociais sobre a presença de figuras políticas em eventos esportivos.

Veja o vídeo: