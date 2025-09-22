Marta aparece em 12º na Bola de Ouro 2025 e fica às portas do top 10

A atacante Marta, do Orlando Pride e da Seleção Brasileira, ficou na 12ª colocação na lista da Bola de Ouro 2025 divulgada nesta segunda-feira (22/9) pela France Football. As posições do 30º ao 11º lugar foram reveladas antes da cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris, marcada para as 16h (de Brasília). Com isso, a camisa 10 encerra a temporada entre as melhores do mundo, mas fora do top 10.

Seis vezes eleita a melhor do planeta pela Fifa (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), Marta segue como um dos maiores nomes da história do futebol feminino.

