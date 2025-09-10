masterchef-confeitaria:-veja-quem-foram-os-3-eliminados-na-estreia

Estreou na noite de terça-feira a 2ª edição do MasterChef Confeitaria, em que vários chefs confeiteiros colocam os seus conhecimentos com doces a prova. A estreia da edição foi marcada pela presença de Narcisa Tamborindeguy como convidada e também pela eliminação de três participantes logo de cara.

Na primeira prova, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Diego Lozano cobraram dos participantes um prato autoral inspirado na culinária brasileira. Duas confeiteiras deixaram o reality após a prova: Jéssica Paiva e Julia Abduch.

A segunda prova da noite envolveu a produção de macarons inspirados em sobremesas clássicas e mais uma pessoa deixou a competição após o desafio: Aline Gonçalves. A prova contou também com a participação especial de Narcisa Tamborindeguy como convidada.

Participantes do MasterChef Confeitaria 2025

Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin são os apresentadores do MasterChef Confeitaria

Participantes do MasterChef Confeitaria 2025

Os apresentadores do MasterChef Confeitaria Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin ao lado de Narcisa Tamborindeguy

Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin são os apresentadores do MasterChef Confeitaria

Com a apresentação de Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo, o MasterChef Confeitaria visa eleger o melhor chef confeiteiro.

Ao todo, 14 competidores, com idades entre 27 e 51 anos, vão colocar à prova suas carreiras consagradas na indústria em busca do título de vencedor.

A competição é exibida semanalmente às terças-feiras, a partir das 22h30 na Band. A atração também será exibida às sextas-feiras, às 20h20, no canal Discovery Home & Health e na HBO Max, a partir de 12 de setembro.