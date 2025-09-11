“Matei sua mãe”: suspeito mata cozinheira e envia áudio à enteada

A cozinheira Fabiana Sanches Cardoso, 42 anos, foi morta a tiros na segunda-feira (8/9) na zona rural de Itiquira, a 362 km de Cuiabá (MT). O principal suspeito é o companheiro, Edinei Serafim de Souza, 32, que, após o crime, gravou um áudio para a enteada dizendo: “Eu matei sua mãe” e pedindo que ela cuidasse do irmão mais novo, filho do casal.

De acordo com familiares, a mensagem de voz foi enviada logo depois dos disparos. No áudio, além de admitir o crime, o suspeito afirma que não queria que a criança fosse encaminhada ao Conselho Tutelar e sinaliza a intenção de tirar a própria vida.

Segundo a apuração, Edinei já respondia por abuso sexual contra a enteada, investigação que teria provocado o rompimento do casal. A polícia trata o caso como feminicídio e apura as circunstâncias do ataque, ocorrido dentro da propriedade rural onde a vítima vivia.

Até a última atualização, não havia confirmação oficial de prisão do suspeito. A Polícia Civil apura o paradeiro de Edinei e colhe depoimentos de familiares e vizinhos para reconstruir a dinâmica do crime. O corpo de Fabiana foi encaminhado ao IML, e a rede de apoio da família acompanha as crianças.

Autoridades reforçam que ameaças, perseguição e agressões devem ser denunciadas. Em caso de emergência, ligue 190. Para orientação e denúncia de violência contra a mulher, acione o Ligue 180. Denúncias anônimas também podem ser feitas nas delegacias especializadas ou em unidades da Polícia Civil.

Fonte: RD News

Redigido por ContilNet