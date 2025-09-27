Veio aí! O primeiro beijo de “A Fazenda 17” aconteceu na madrugada deste sábado (27/9) e teve Matheus Martins e Duda Wendling como protagonistas. Depois de vários dias trocando olhares e flertes discretos, os dois finalmente se entregaram à paixão. O beijo aconteceu na casa da árvore, um dos cantinhos mais reservados da sede. Gostaram?

Depois do beijo, Duda pediu a Matheus que mantivesse o momento em segredo. O modelo quis saber se era por ele já ter se envolvido com Mesquita, mas Duda negou de imediato: “juro por Deus”. Em seguida, perguntou se Matheus também não havia se envolvido com ninguém no confinamento.

Matheus e Duda protagonizam primeiro beijo em "A Fazenda 17"

Ele respondeu que “óbvio que não”, embora tenha admitido que gostaria, mas não teve oportunidade. Duda quis saber com quem, mas Matheus desconversou diante do aparente ciúmes da atriz. O diálogo terminou com uma “jura de dedinho”, reforçando que o beijo foi o primeiro de ambos no confinamento.

Mesquita tenta ficar com Duda, mas é rejeitado

Antes do beijo, Mesquita tentou se aproximar de Duda, abraçando a atriz e falando em seu ouvido. Ela cortou a investida ao relembrar que ele já havia ameaçado votar contra ela no jogo. Diante da insistência, Duda rebateu: “Minha bisavó tá vendo. Aqui é muito complicado. Por isso que é amizade, entendeu?”. Wallas Arrais chegou a intervir, dizendo a Mesquita que estava “vacilando”.