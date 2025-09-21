Matheus e Kauan revelam spoilers sobre estreia como técnicos no “The Voice”

Matheus e Kauan serão técnicos na próxima edição do “The Voice”, no SBT e Disney Plus. No último sábado (20/9), a dupla participou do show de Henrique & Juliano e, em conversa com a repórter Jussara Ávila, do portal LeoDias, adiantou alguns “spoilers” do que o público pode esperar da nova versão do reality show musical.

Para Kauan, assumir o papel de técnico é uma novidade. Apesar do convite ter sido feito há algum tempo, o cantor sertanejo afirmou que está sendo um grande desafio manter os ouvidos afiados para descobrir o grande próximo talento do país. “O Brasil vai conhecer o outro lado do Matheus e Kauan”, garantiu.

Matheus, por sua vez, destacou a cumplicidade entre os técnicos. Embora exista uma competição para encontrar o vencedor, o cantor afirmou que o principal diferencial do programa será a parceria, não apenas com sua dupla, mas também com os outros jurados: Mumuzinho, Péricles e Duda Beat. “É uma resenha”.

Muito antes de se tornarem técnicos, Matheus e Kauan já eram um fenômeno no país, testemunhando o poder da conexão que a música proporciona. Atualmente, a dupla coleciona sucessos que embalam os mais diversos tipos de celebrações, de aniversários a casamentos, reforçando que é um privilégio viver esse tipo de experiência.

“A música vive para isso. Ela faz parte da vida das pessoas. Acho que é por isso que tem toda essa graça de sair de casa e levar os shows, ver o sorriso no rosto da galera. Acho que é o principal. E acho que isso não muda. A gente ouve as histórias no camarim e cada pessoa se identifica com a música, faz parte da vida da pessoa de alguma forma”, Kauan celebrou.